Vieri: “Complimenti a Mourinho per aver portato Dybala a Roma”

Nello stesso weekend in cui la Juve ha perso 5-1, la Roma ha vinto ancora grazie alle reti di Dybala: crede che i bianconeri rimpiangano la Joya? "Non lo so, però sono certo che Paulo sia un giocatore importante e che, quando sta bene, fa sempre la differenza. Non sono stupito delle sue prestazioni, però mi complimento con Mourinho: José è stato bravo a convincere Dybala a scegliere la Roma. Insomma, è stato un colpaccio, in pieno stile Special One".