Vieira: “Ho sentito i buu razzisti nei miei confronti. Ranieri ci ha detto che l’importante era non perdere”

La Sampdoria trova il pareggio contro la Roma nella prima gara di Ranieri sulla panchina blucerchiata. Per i doriani dall’inizio è sceso in campo Ronaldo Vieira, che ha commentato l’1-1 di ‘Marassi’.

VIEIRA A RAI SPORT

Cosa vi ha trasmesso il nuovo tecnico Ranieri?

È arrivato con la mentalità che dobbiamo lavorare insieme e in questa settimana abbiamo lavorato bene. Lui ci ha detto che anche se non riuscivamo a vincere non dovevamo comunque perdere. Siamo stati compatti e potevamo anche vincere la partita, adesso continuiamo così e vediamo cosa succede.

Il buu nei suoi confronti, qual è la sua reazione?

Li ho sentiti però non voglio parlare di questo. Succede troppo spesso, ma andiamo avanti.