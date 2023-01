Vialli, il ricordo di Belotti: “Sei stato compagno, amico e padre per ognuno di noi”

"Sei stato un compagno, un amico, un padre per ognuno di noi. Chi ha avuto la fortuna di conoscerti sa quanto tu sia unico. - dice Andrea Belotti - Ogni volta che parlavi, riuscivi a trasmettere qualcosa di speciale. Porterò sempre con me i tuoi insegnamenti, il tuo modo di affrontare la vita. Riposa in pace". L'attaccante della Roma ha voluto ricordare così Gianluca Vialli, pubblicando questo messaggio commovente sul suo profilo Instagram. La triste notizia della sua scomparsa è arrivata questa mattina e tutto il mondo del calcio è in lutto.