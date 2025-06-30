A poche ore dal gong la Roma riesce a sistemare il bilancio. Il club ha trovato i 13 milioni di euro di plusvalenza che servivano per mettere in ordine i conti. Tammy Abraham dopo il 'no' allo Zenit di qualche giorno fa, ha accettato il Besiktas. Venti milioni entreranno nella casse dei giallorossi, di cui 8 di plusvalenza (pesava a bilancio poco meno di 12 milioni). Inoltre, la Roma taglia un ingaggio pesante da 5 milioni a stagione. Ma non finisce qui. Come riportano Daniele Aloisi su Il Messaggero e Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, oggi il Boca Juniors verserà i 3,5 milioni della clausola rescissoria per Paredes. Per raggiungere i 15 milioni di plusvalenze e per evitare la multa della Uefa, Massara ha deciso di sacrificare anche i giovani. Pagano è ad un passo dal Bari per 2 milioni di euro. Cherubini, invece, piace a Sassuolo, Genoa e Carrarese (valutato circa 5 milioni). I club, inoltre, ne approfitteranno per parlare di Laurienté. In vendita ci sono anche Mannini e Darboe. Gasp non si vorrebbe privare di Romano, ma il Torino è in pressing. Graziani, invece, si avvia a restare. Una situazione che ricorda quella dell'estate del 2023 con i casi emblematici di Volpato, Tahirovic e Felix. Salvi i big della rosa. Per Angeliño si sono chiuse anche le porte del Sunderland ma un suo addio - più avanti - non è da escludere. Per sostituirlo c'è sempre De Cuyper. L'alternativa è Tagliafico a zero. Bloccata anche la cessione di Evan Ndicka.