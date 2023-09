Verso Sheriff-Roma: Aouar torna in gruppo. Pellegrini e Smalling ancora in dubbio

Dopo la bella vittoria contro l'Empoli i giallorossi si sono allenati questa mattina a Trigoria per preparare l'esordio in Europa League contro lo Sheriff. Mourinho ha ritrovato Aouar. L'algerino aveva saltato la sfida con i toscani per un affaticamento muscolare e oggi ha svolto la sessione con i suoi compagni. Il numero 22 va verso la convocazione. Restano ancora in dubbio Pellegrini e Smalling. I due potrebbero essere preservati in vista dell'impegno di domenica contro il Torino. In Moldavia non ci saranno Azmoun e Kristensen che sono rimasti fuori dalla lista Uefa. Scalda i motori Belotti che punta ad una maglia da titolare.