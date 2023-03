Real Sociedad-Roma, la rifinitura: Pellegrini con un cerotto in testa. C’è Belotti

Vigilia europea per la Roma. I giallorossi sono scesi in campo alle 13 circa a Trigoria per l'allenamento in vista del match con la Real Sociedad. Alle 15.55 la partenza verso la Spagna e alle 18.30 è in programma la conferenza stampa di Mourinho e Pellegrini che oggi si è allenato con un cerotto in testa. Durante la rifinitura, c'è stato anche un divertente siparietto tra il capitano e Gianluca Mancini. Il centrale giallorosso, scherzando, si è allenato con il caschetto protettivo che Pellegrini sarà costretto ad indossare nelle prossime partite dopo l'infortunio nel match d'andata che gli è costato 30 punti di sutura in testa. Tutti a disposizione dello Special One che recupera anche Solbakken (fuori dallo scorso 4 marzo per un problema muscolare) e Llorente (costretto al cambio a fine primo tempo nella partita d'andata contro i baschi). Presente anche Belotti con il tutore alla mano destra dopo la frattura al terzo e quarto metacarpo.