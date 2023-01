Verso Napoli-Roma, i giallorossi si allenano a Trigoria: Pellegrini in gruppo

La Roma è tornata a Trigoria per preparare la sfida col Napoli. I giallorossi giocheranno contro la squadra di Spalletti domenica alle ore 20.45. Lorenzo Pellegrini si è allenato in gruppo e tornerà dal 1' dopo l'assenza contro lo Spezia. Il capitano non era al meglio e Mourinho lo ha fatto riposare settimana scorsa. A sinistra c'è il ballottaggio tra Spinazzola e El Shaarawy. Il 'Faraone' insidia il numero 37. Per il resto pochissimi dubbi, in attacco Abraham e Dybala completeranno il tridente offensivo.