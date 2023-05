Verso Fiorentina-Roma: Italiano convoca tutti tranne Sirigu

L'Artemio Franchi è pronto a fare da palcoscenico alla penultima sfida di campionato tra Fiorentina e Roma. Le due squadre arrivano al match con il pensiero alle finali europee da disputare e qualche sostituzione negli undici titolari, probabilmente, ci sarà. Nonostante questo, l'allenatore della Viola, Vincenzo Italiano, ha deciso di convocare tutta la rosa per l'ultima partita casalinga della stagione. Un modo per fare gruppo e tenere tutti concentrati sui prossimi impegni in programma. La Fiorentina, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter, ha fame di rivalsa e lotterà sul campo per salutare il proprio pubblico con onore. L'unico giocatore che non sarà presente, è Salvatore Sirigu. Il portiere azzurro, è costretto ai box per un brutto infortunio che non gli ha permesso di concludere la stagione.