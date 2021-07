Versati dai Friedkin 25 milioni per le esigenze di working capital

I Friedkin hanno versato in conto finanziamento soci 25 milioni di euro per esigenze di working capital della società. “Si segnala che nel mese di luglio 2021 la controllante indiretta Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per il...

Redazione

I Friedkin hanno versato in conto finanziamento soci 25 milioni di euro per esigenze di working capital della società. "Si segnala che nel mese di luglio 2021 la controllante indiretta Romulus and Remus Investments LLC (“RRI”) per il tramite della controllante diretta NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), ha effettuato un ulteriore versamento in conto finanziamento soci pari a 25 milioni di euro al fine di supportare le esigenze di working capital della Società", si legge nel comunicato sulla situazione finanziaria pubblicato oggi dalla Roma.