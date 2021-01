Verre: “Darò il meglio per supportare i miei compagni. In avanti abbiamo qualità”

Trasferta complicata per la Sampdoria di Ranieri all’Olimpico di Roma. Nell’immediato pre gara ha parlato ai microfoni di Dazn Valerio Verre, queste le sue dichiarazioni:

Nelle ultime volte in cui l’allenatore ha utilizzato il 4-4-1-1, sei stato tu a ricoprire il ruolo dietro a Quagliarella. Come ti trovi in quella posizione?

Mi trovo bene, ho fatto il trequartista, il centrocampista, la mezzala. Ci alterniamo, perché davanti siamo forti, abbiamo molta qualità e quindi è giusto ruotare. Oggi tocca a me e farò il meglio per fare assist e supportare i compagni.