Verratti: “Roma da Champions, bello rivedere Mourinho in Serie A”

"Milan, Roma e Napoli si giocheranno un posto tra le prime quattro"

Campione d'Europa e da poco nuovo compagno di Leo Messi, Marco Verratti è ormai abituato a giocatore al fianco di grandi campioni. Il centrocampista della Nazionale e del Paris Saint-Germain in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta scudetto in Serie A, spendendo parole anche per José Mourinho, un allenatore che non ha mai avuto in carriera ma che ha affrontato in diverse circostanze: "La Juventus, vista la rosa che ha, è un gradino sopra. Si gioca il titolo con l'Inter. E poi, un gradino sotto, sarà battaglia Champions tra Milan, Napoli la Roma: mi fa piacere rivedere Mourinho in Serie A, e anche Sarri alla Lazio".