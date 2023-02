Verona, Zaffaroni: “Siamo sulla strada giusta, non dobbiamo fermarci”

"Terza partita senza subire gol. Quando succedono queste cose c'è un cambiamento di convinzione, il non voler accettare una situazione che si è creata. Sono aspetti tecnici, ma soprattutto motivazionali. Le sconfitte ti portano negatività, il risultato favorevole ti dà invece fiducia. Ora è soprattutto questo a creare le condizioni per cui la squadra sta acquisendo maggiore equilibrio: è un discorso corale. La squadra non si deve accontentare, da qui in avanti dovremo lavorare su questo" dice il tecnico del Verona Marco Zaffaroni in conferenza stampa dopo la gara vinta contro la Salernitana.