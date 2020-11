Verona, ufficiale l’arrivo di Pantaleo Longo

Secondo le ultime indiscrezioni era già operativo da un po’, oggi è arrivata l’ufficialità. L’ex romanista Pantaleo Longo è ufficialmente il nuovo direttore operativo del Verona, come si legge dal sito del club scaligero: “Hellas Verona FC comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Operativo del Club gialloblù al Dottor Pantaleo Longo, 44enne avvocato, con Master in management sportivo. In ambito calcistico, ha iniziato la sua carriera in F.I.G.C., dove – a partire dal 2004 – è stato consulente dell’Ufficio Legale. A seguire, nel biennio 2008-2010 ha assunto l’incarico di Segretario Generale della Lazio, per poi diventare Segretario Generale del Torino dal 2010 al 2019 e Segretario Sportivo della Roma nella scorsa stagione. Hellas Verona FC dà il benvenuto a Pantaleo Longo e gli augura un buon lavoro nei quadri dirigenziali del Club gialloblù“.

La nuova avventura di Longo inizia proprio nel club “favorito” dall’errore della segreteria romanista, che dimenticò di inserire Diawara nella lista Over della Serie A, causando così la sconfitta a tavolino per la Roma. Un errore del quale Longo si prese la piena responsabilità, nonostante, al momento della compilazione della lista, fosse impegnato nella trattativa con il Leicester per Under. L’ex dirigente giallorosso ha firmato un triennale.