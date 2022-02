Verona, Tudor: “La Roma ha un qualche problema. Dobbiamo fare una bella partita”

L'allenatore gialloblu: "Non ci cambia tanto se la Roma gioca a tre o a quattro"

L'allenatore del Verona Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita: "All'andata era stata la prima partita sua con il Verona, si aspettava una crescita così? Uno viene per fare bene, abbiamo lavorato bene e ho sempre avuto giocatori forti a disposizione. Come si aspetta la Roma? Ho due soluzioni con cui potrebbero giocare, ha un po' di problemi. Mourinho ha pensato a loro, noi abbiamo il nostro. Non ci cambia tanto tre o quattro. Dobbiamo fare una bella partita oggi, questo è il nostro obiettivo oggi".