Verona, seduta tattica in vista della gara contro la Roma

Ancora qualche dettaglio da limare per il Verona in vista della gara di domenica sera contro la Roma di Fonseca. La squadra di Juric, come riporta il sito ufficiale del club, si è ritrovata nel centro sportivo ‘Paradiso’ con la seduta mattutina. Allenamento iniziato con un riscaldamento tecnico, proseguito poi con degli esercizi tattici sotto l’occhio vigile di Juric e del suo staff. Domani l’ultima seduta prima poi di volare verso la Capitale e affrontare i giallorossi, a un girone di distanza rispetto al match dell’andata pareggiato sul campo ma vinto poi a tavolino dai gialloblù. Un sentenza, quella relativa al caso Diawara, che sarà discussa ancora nelle prossime settimane, con la Roma fiduciosa di poter recuperare un punto che può essere importante in ottica quarto posto.