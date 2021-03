Verona-Roma, udienza per il caso Diawara fissata venerdì 15 marzo alle 15.30

Ancora una possibilità per la Roma riguardo la risoluzione positiva del caso Diawara. Il Collegio di Garanzia del CONI ha infatti accolto la richiesta di udienza in presenza da parte della Roma in merito al caso del mancato inserimento del centrocampista nella lista della sfida tra i giallorossi e il Verona. L’udienza è stata fissata per venerdì 15 marzo alle ore 15.30. L’errore era costato al club la sconfitta a tavolino per 3 a 0 della prima giornata di Serie A: la gara era terminata con il punteggio di 0 a 0. Una vittoria legale per la Roma porterebbe al riottenimento di un punto in classifica.