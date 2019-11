Verona-Roma, torna Guida dopo il derby: bilancio positivo, ma la vittoria manca da due anni e mezzo

La Roma ritrova Marco Guida dopo il derby dell’1 settembre, terminato 1-1. Per il match di domenica sera con il Verona, insieme al fischietto napoletano ci saranno gli assistenti Galetto e Longo, e il quarto uomo Pairetto. Giacomelli e Mondin dirigeranno le operazioni al Var.

BILANCIO – I precedenti sorridono alla Roma, sconfitta solo due volte su diciotto partite dirette da Guida. La vittoria però ai giallorossi manca dal febbraio del 2017 (Roma-Torino 4-1). Dopo quel giorno, su quattro designazioni sono arrivati due pareggi e due sconfitte, contro Atalanta e Milan. Le vittorie in totale con Guida sono otto, mentre i pareggi sei. Ancora fermo a zero il numero di espulsioni decise dal fischietto napoletano in match con i giallorossi.