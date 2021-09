Verona-Roma, Shomurodov e Abraham dal 1′ insieme per la prima volta

Rimangono in panchina quindi Mkhitaryan e, a sorpresa, El Shaarawy che tra Sassuolo e CSKA Sofia aveva messo a segno ben 2 gol e aveva fornito due ottime prestazioni

Mourinho ci ha abituati a vedere in campo quasi gli stessi 11 titolari, ma con l'Hellas Verona ci sono alcuni cambiamenti. Oltre a Calafiori che sarà presente dal 1' visto l'infortunio di Vina, partono insieme dall'inizio sia Shomurodov che Abraham. E' la prima volta che accade in stagione, oltre che l'esordio da titolare per l'uzbeco in campionato. Mourinho lo aveva inserito negli undici solo in Conference League. Rimangono in panchina quindi Mkhitaryan e, a sorpresa, El Shaarawy che tra Sassuolo e CSKA Sofia aveva messo a segno ben 2 gol e aveva fornito due ottime prestazioni.