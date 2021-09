Verona-Roma: Reynolds in tribuna, in panchina ci va Tripi

Mourinho conferma le parole spese ieri in conferenza stampa sul giovane ex Primavera

Al Bentegodi va in scena la sfida della quarta giornata di campionato tra Verona e Roma. I giallorossi puntano al quarto successo in altrettante partite, con gli scaligeri che dal loro canto vogliono risalire in classifica dopo l'arrivo di Tudor al posto di Di Francesco. Mourinho sceglie di lasciare in tribuna Bryan Reynolds, al suo posto in panchina c'è l'ex Primavera Filippo Tripi per il quale lo Special One ha speso belle parole ieri in conferenza stampa: "Ho pensato a Tripi che sarà convocato. E se domani avremo qualche problema, Tripi ha fatto il ritiro con noi più di un mese, ha giocato tante partite e ha imparato il nostro modo di pensare, è un ragazzino intelligente che può giocare in tutti i ruoli difensivi e a centrocampo. Non ha esperienza, ma ha un cuore super romanista e con intelligenza per giocare".