Verona-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma riparte dal Verona. La squadra di Fonseca esordisce sabato in campionato alle 20.45 contro la rivelazione della scorsa Serie A. Con il mercato ancora tutto da vivere, i giallorossi si affidano ai punti fermi Mancini, Veretout, Pellegrini e Mkhitaryan, per provare a strappare i tre punti ai gialloblù. Lo faranno con un Kumbulla in più, appena arrivato ma probabilmente già titolare contro la sua ex squadra. In dubbio la presenza di Dzeko, ormai promesso sposo della Juventus, ma ancora ufficialmente romanista.

Verona-Roma: probabili formazioni

Con la rosa ancora in costruzione per Paulo Fonseca ci sono pochi dubbi. Kumbulla può partire subito dall’inizio nella difesa a tre, con Ibanez spostato al centro. Confermato Karsdorp a destra dopo il rifiuto al Genoa, mentre dal lato opposto ci sarà Spinazzola. I mediani titolari saranno Diawara e Veretout. Se Dzeko sarà ancora un giocatore della Roma partirà dal primo minuto, con il supporto di Pellegrini e Mkhitaryan. Nei padroni di casa ci sarà l’ex Cetin, mentre il pericolo numero uno sarà ancora Di Carmine.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Benassi; Stepinski, Di Carmine. All. Juric

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All: Fonseca

Verona-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Verona-Roma sarà trasmessa dalle 2o.45 di sabato 19 settembre in diretta streaming su Dazn e su Sky, sul canale Dazn 1 (209). La piattaforma è accessibile su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser.