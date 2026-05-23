Domani sera la Roma sarà ospite dell'Hellas Verona al Bentegodi nel match valido per l'ultima giornata di campionato. Una sfida decisiva per i giallorossi, che con una vittoria tornerebbero in Champions League dopo 7 anni, in casa dei gialloblù già retrocessi. Neanche in occasione di questa partita il tecnico degli scaligeri, Paolo Sammarco, rilascerà alcune dichiarazioni in conferenza stampa: non è previsto, infatti, nessun incontro con gli organi di informazione alla vigilia del match. Nel pomeriggio è in programma l'allenamento odierno, rigorosamente a porte chiuse, allo Sporting Center Paradiso di Castelnuovo del Garda.