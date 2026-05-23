Nessuna dichiarazione alla vigilia per il tecnico della squadra gialloblù, già retrocessa, che domani sera ospiterà i giallorossi alla ricerca della Champions
Roma, la lungimiranza di una scelta che può portare lontano
Domani sera la Roma sarà ospite dell'Hellas Verona al Bentegodi nel match valido per l'ultima giornata di campionato. Una sfida decisiva per i giallorossi, che con una vittoria tornerebbero in Champions League dopo 7 anni, in casa dei gialloblù già retrocessi. Neanche in occasione di questa partita il tecnico degli scaligeri, Paolo Sammarco, rilascerà alcune dichiarazioni in conferenza stampa: non è previsto, infatti, nessun incontro con gli organi di informazione alla vigilia del match. Nel pomeriggio è in programma l'allenamento odierno, rigorosamente a porte chiuse, allo Sporting Center Paradiso di Castelnuovo del Garda.
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