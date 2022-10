Verona-Roma: le probabili formazioni di Bocchetti e Mourinho

Lunedì sera, al Bentegodi, la Roma andrà alla ricerca della vittoria per non perdere terreno rispetto alle prime della classe

Dopo la vittoria in Finlandia contro HJK valida per l'Europa League, la Roma si rituffa in campionato con la trasferta a Verona. Lunedì sera, alle 18:30, i giallorossi saranno impegnati al Bentegodi per conquistare una vittoria che possa permettere alla Roma di tenere il passo delle prime della classe.