Verona-Roma, le formazioni: Santon titolare, davanti torna Under – LIVE

VERONA – La Roma vuole fare tris. I giallorossi nel posticipo della 14esima giornata sono ospiti al Bentegodi dell’Hellas Verona, seconda miglior difesa della Serie A e autentica rivelazione del campionato. L’obiettivo è centrare la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Brescia e Basaksehir. Per questo Fonseca nella formazione non cambia quasi nulla: davanti a Pau Lopez torna Santon a destra, con Mancini-Smalling coppia confermatissima al centro e Kolarov a sinistra. In mezzo al campo ancora Diawara e Veretout mentre sulla trequarti c’è l’altro cambio Cengiz Under (Zaniolo è squalificato). Pellegrini è l’uomo più in forma e sarà il trequartista alle spalle di Dzeko, alla sua sinistra ancora Justin Kluivert.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

A disp.: Berardi, Empereur, Vitale, Adjapong, Gasolina Wesley, Dawidowicz, Pessina, Henderson, Salcedo, Stepinski, Tutino, Pazzini.

All.: Ivan Juric.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Florenzi, Santon, Fazio, Jesus, Cetin, Mkhitaryan, Perotti, Antonucci, Kalinic.

All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Guida

Assistenti: Galetto – Longo

IV Uomo: Pairetto

Var: Giacomelli

AVar: Mondin