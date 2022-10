Verona-Roma, le formazioni ufficiali di Bocchetti e Mourinho

La Roma sfida alle 18:30 l'Hellas Verona per la dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno la possibilità di scalvalcare la Lazio e posizionarsi al quarto posto nella settimana del derby. Il Verona di Bocchetti cerca invece punti per risollevare una situazione di classifica piuttosto complicata: i gialloblu sono penultimi a 5 punti. Mourinho recupera Ibanez, assente giovedì scorso. Matic e Celik, reduci entrambi da infortunio partiranno dalla panchina. In avanti toccherà a Zaniolo e Pellegrini assistere Abraham, che vuole sbloccarsi anche in campionato. Esterni contati dopo l'ultimo infortunio di Spinazzola: giocheranno Zalewski e Karsdorp. Dal 1' anche Camara e Cristante.