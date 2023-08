Verona-Roma, le formazioni ufficiali di Baroni e Mourinho

La Roma, con il pensiero anche alla vicenda Lukaku, scende in campo a Verona per affrontare l'Hellas e cercare il primo successo stagionale dopo il 2-2 con la Salernitana. Mourinho, ancora squalificato, ritrova Pellegrini e Dybala dal primo minuto di rientro dalla squalifica ma perde Renato Sanches rimasto a Trigoria. Il capitano giallorosso prende il posto di Bove, con Cristante e Paredes (alla prima da titolare). In difesa tutto confermato con Mancini, Smalling e Llorente davanti a Rui Patricio. Sugli esterni di nuovo Kristensen a destra mentre a sinistra c'è Zalewski, che l'ha spuntata su Spinazzola. Il tandem è formato da Dybala e Belotti. In attesa, chissà, di Lukaku.