La Roma torna in campo contro il Verona di Zanetti per legittimare la vittoria ottenuta giovedì sera contro il Torino. Confermata la coppia Le Fee-Konè a centrocampo, con Soulé che agirà al fiano di Lorenzo Pellegrini dietro l'unica punta Dovbyk, che ha recuperato definitivamente dall'attacco influenzale. Ad arbitrare la sfida del Bentegodi sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, mentre gli assistenti sono Meli e Alassio. Il IV uomo è invece Marchetti, al Var c'è Pairetto con Maresca Avar.

VERONA-ROMA, LA MOVIOLA

90+4' - Cartellino rosso per Livramento per un brutto fallo su El Shaarawy. Secondo Luca Marelli, si tratta di un espulsione eccessiva in quanto è vero che c’è un contatto sulla gamba destra di El Shaarawy ma, sempre secondo l’ex arbitro, si tratterebbe di un cartellino giallo per imprudenza

80' - Arriva l'ammonizione anche per Magnani per aver atterrato Mancini al limite dell'area dei gialloblù

79' - Giallo per Kone che spende il cartellino per interrompere il contropiede del Verona. Il francese trattiene Duda, viene applicato il vantaggio, e al termine dell'azione, Marcenaro ammonisce il 17 giallorosso

53' - Confermato il gol di Dovbyk. Il check del Var ha valutato che l'attaccante ucraino fosse dietro la linea del pallone, e quindi in posizione regolare, al momento del passaggio di Celik

47' - Cartellino giallo per Suslov per un intervento in ritardo su Angelino. Imprudenza da parte del giocatore gialloblu che prende solo le gambe del terzino giallorosso

45' - Contatto tra Mancini e Kastanos, i due si trattengono in area di rigore con il 23 giallorosso che reclama il penalty. Secondo Luca Marelli, è il romanista a trattenere per primo ed ad andare giù alla fine dell'azione. Per Marcenaro è tutto regolare e il gioco prosegue

34' - Restano dei dubbi sul vantaggio del Verona siglato da Magnani. Secondo Luca Marelli, il contatto tra Kastanos e Svilar è una situazione al limite, il giocatore gialloblù si disinteressa del pallone e si occupa solo di impedire a Svilar di potersi coordinare correttamente. L'ex arbitro aggiunge che, sempre nell'occasione del gol, Magnani colpisce Ndicka con una manata prima di colpire il pallone, anch'essa non è stata oggetto di valutazione da parte del Var.

11' - Zalewski sigla il gol del vantaggio per i giallorossi ma non viene convalidato per posizione di fuorigioco. L'esterno polacco è ampiamente avanti sul lancio di Le Fee in occasione della rete che, correttamente, viene annullata al termine dell'azione