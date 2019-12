Il vantaggio della Roma nella trasferta di Verona contro l’Hellas porta la firma di Justin Kluivert. Il numero 99 giallorosso ha siglato al minuto 17 il primo gol della serata: come riporta Opta è l’attaccante più giovane tra quelli che hanno realizzato almeno tre reti in questo campionato. Kluivert è poi uscito dal campo per infortunio alla coscia sinistra al minuto 35: al suo posto Perotti che, al termine del primo tempo, ha riportato i giallorossi in vantaggio.