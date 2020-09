Verona-Roma, Karsdorp esce per un fastidio all’adduttore

Rick Karsdorp, dopo una buona prestazione nella prima partita stagionale contro l’Hellas Verona, è costretto ad uscire dal rettangolo di gioco del Bentegodi. Al 69′, dopo uno scatto per un recupero difensivo su Faraoni, l’esterno destro olandese ha sentito tirare l’adduttore. Paulo Fonseca ha subito mandato a scaldare Davide Santon, poi entrato al suo posto: l’ex Inter oggi era l’unica alternativa sulla destra, in quanto Bruno Peres è rimasto a casa dopo essere guarito dal coronavirus. Karsdorp è stato al centro delle trattative di mercato in uscita, prima con l’Atalanta (che ha deciso di non investire su di lui per alcune commissioni da sborsare agli agenti) e poi con il Genoa. Il terzino della Roma alla fine ha deciso di giocarsi le sue chance e proseguire con la maglia della Roma.