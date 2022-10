Verona-Roma, il settore ospiti è già sold-out! L’Hellas apre un altro anello

La passione non si ferma di certo per una sconfitta. Quella dei tifosi della Roma poi è inarrestabile. E’ andato esaurito in meno di due ore, infatti, il settore ospiti del Bentegodi in vista di Verona-Roma che si giocherà lunedì 31 ottobre alle 18,30. Un pieno di passione che ha convinto l’Hellas a mettere a disposizione altri tagliandi. Mercoledì nel primo pomeriggio saranno così messi in vendita anche i biglietti dell’anello inferiore. Si prevede un esodo di circa 5 mila tifosi.