Ultima puntata stagionale di Open Var. Il designatore arbitrale Dino Tommasi a Dazn ha commentato il calcio di rigore concesso alla Roma per fallo di mano di Bowie. Queste le sue parole: "È un'ottima lavorazione della Sala Var, di Meraviglia. Molto bravo anche nel dire 'restiamo aperti di mente, lasciamo valutare a lui', sottolineando la centralità dell'arbitro di campo. È corretta perché il braccio di Bowie è largo già in partenza, molto largo. Mancini si è già liberato dalla marcatura, assolutamente. È un braccio asimmetrico: destro largo, sinistro lungo il corpo, quindi in una posizione scomposta. Fa sé stesso più largo. Ripeto, Mancini si è già liberato dalla marcatura, sicuramente. Questo, di scuola, è calcio di rigore chiaro, chiaro. Molto bravo Sozza a far suo il richiamo del VAR Meraviglia e decide di dare correttamente il calcio di rigore".