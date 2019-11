Verona-Roma, i giallorossi in partenza da Fiumicino – VIDEO

Inizia ufficialmente la trasferta della Roma verso il nord Italia. Il profilo twitter ufficiale giallorosso ha pubblicato infatti il video dell’imbarco a Fiumicino dei calciatori giallorossi, che arriveranno in serata a Verona. Domani poi alle 20.45 la sfida del Bentegodi, contro un Hellas attualmente tra le squadra più in forma e più ostiche del campionato. Sarà un impegno decisivo per i giallorossi, soprattutto perché nel turno successivo ci sarà la sfida proibitiva contro l’Inter di Antonio Conte.