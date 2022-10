Verona-Roma, esodo giallorosso: sold out anche il secondo anello. Attesi 3mila tifosi

La voglia di Roma non diminuisce mai e i tifosi rispondono sempre presente. Saranno oltre tremila i romanisti presenti a Verona lunedì 31 ottobre. I biglietti per il settore ospiti sono finiti in meno di una settimana. Il primo anello è andato sold out in due ore e il club gialloblù ha aperto anche il secondo che sarà completamente pieno. La squadra di Mourinho potrà contare sul supporto dei sostenitori giallorossi per la delicata sfida del Bentegodi. La Roma deve rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Napoli mentre tra poche ore scenderà in campo per la partita in Europa League contro l'Helsinki.