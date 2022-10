Verona-Roma, da lunedì in vendita i biglietti per il settore ospiti

Da domani in vendita i tagliandi per il match del Bentegodi tra la formazione di Cioffi e quella di Mourinho

La Roma, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato che a partire dalle 10 del 24 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti per la trasferta di Verona. La gara tra l'Hellas e la formazione giallorossa, è in programma il prossimo 31 ottobre, lunedì, alle 18:30. I tagliandi potranno essere acquistati online su Vivaticket.com e nelle ricevitorie abilitate non oltre le 19 di domenica 30 ottobre al costo di 22 euro. I cancelli d’ingresso riservati alla tifoseria ospite sono i numeri 5 e 6.