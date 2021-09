Verona-Roma, Caprari: “Abbiamo ribaltato la partita in una maniera bellissima”

Le parole dell'attaccante gialloblù, autore del 2-1: "Abbiamo preparato la gara nella maniera giusta"

Gianluca Caprari , ex del match e autore del gol del 2-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni pubblicate sui profili social ufficiali dell'Hellas Verona. Queste le sue parole.

Ci volevano questi tre punti e ci volevano in una partita così. "Sì abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel secondo tempo. Siamo andati in svantaggio e abbiamo ribaltato la partita in una maniera bellissima".