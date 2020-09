Verona-Roma, al Bentegodi c’è anche Dan Friedkin

Dan e Ryan Friedkin sono accanto alla Roma. Non solo nei giorni di trattative e di conoscenza del mondo giallorosso a Trigoria ma anche in trasferta. Come appreso dalla nostra redazione, al Bentegodi di Verona per la prima stagionale della squadra di Fonseca sono arrivati entrambi: stamattina il figlio Ryan è partito da Ciampino con Marc Watts, ma a sorpresa allo stadio si è presentato anche il nuovo presidente della Roma. Un segnale di come la nuova proprietà abbia colto le difficoltà della vecchia, con Pallotta che mai era stato in trasferta con i giocatori. I Friedkin si stanno prendendo sempre di più la Roma.