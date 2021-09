Verona, rifinitura in vista della Roma: rapidità, partita a tema e tattica

I giallorossi intanto sono già partiti per Verona: assente Vina

Seduta di rifinitura della vigilia per l'Hellas Verona, che domani alle 18:00 se la vedrà per la quarta giornata di campionato contro la Roma. Nel tardo pomeriggio di oggi la squadra guidata da mister Tudor ha svolto le seguenti attività: attivazione, rapidità, partita a tema e tattica. I giallorossi intanto sono già partiti per Verona: assente Vina.