Verona, pronto un triennale per l’ex Roma Pantaleo Longo

Dopo le dimissioni dalla Roma per il caso Diawara, Pantaleo Longo è pronto a rimettersi subito in gioco. Secondo quanto riporta su Twitter il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello l’ex Segretario Generale giallorosso firmerà un contratto di tre anni con l’Hellas Verona assumendo la stessa carica, con il presidente Setti che ufficializzerà il tutto nei prossimi giorni. Si concretizzerà così quello scenario sorprendente già ipotizzato proprio nei giorni successivi a Verona-Roma, partita persa a tavolino dai giallorossi per un errore di compilazione della lista.