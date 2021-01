Verona, possesso palla e partite a tema in vista della Roma

Anche il Verona di Juric si prepara alla sfida contro la Roma. Oggi i gialloblù hanno svolto la seduta d’allenamento nel pomeriggio, partendo da un riscaldamento incentrato sulla mobilità. Poi il gruppo, sotto l’occhio vigile dello staff tecnico, ha eseguito delle esercitazioni sul possesso palla e poi mini partite a tema per concludere. Domani la squadra proseguirà la preparazione allo Sporting Center ‘Paradiso’, in vista di una partita dai tanti contenuti. Primo tra tutti il sanguinoso punto dell’andata, lasciato al momento sul piatto dalla Roma a causa dell’errato inserimento in lista di Diawara. Tre punti a tavolino che contribuiscono ai trenta attualmente in possesso del Verona.