Verona, palestra e lavoro tattico nell’allenamento odierno. Domattina la prossima seduta

Il Verona continua la preparazione della partita di domenica (ore 20.45) contro la Roma. Oggi, in tarda mattinata, gli uomini di Juric hanno svolto una seduta composta da: lavoro di forza in palestra (arti superiori e inferiori), riscaldamento tecnico e lavoro tattico in campo. Domani, sempre all’interno dello Sporting Center Paradiso, la squadra gialloblù si allenerà al mattino.

Per l’impegno con la Roma mancheranno sicuramente l’infortunato Benassi e lo squalificato Magnani. Restano da valutare le condizioni di Veloso, Favilli, Vieira e Ceccherini.