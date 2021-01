Verona, martedì a ripresa in vista della Roma. Dawidowicz: “Sarà una partita dura”

Il Verona batte 3-1 il Napoli e si proietta al meglio verso la sfida con la Roma in programma domenica prossima. Per prepararsi anche in campo al match con i giallorossi dopo lo 0-0 sul campo (poi trasformato in 0-3 per l’Hellas a tavolino) dell’andata, la squadra di Juric tornerà ad allenarsi martedì 26. Ai canali ufficiali del club sono arrivate le parole del difensore Dawidowicz: “Pomeriggio meraviglioso e vittoria fantastica. I 30 punti nel girone di andata ce li siamo meritati e siamo tutti molto contenti. La prossima sfida con la Roma? Sarà un’altra partita dura ma daremo il massimo come sempre”.