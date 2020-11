Verona, Juric esalta Kumbulla: “Non ho fatto un lavoro spettacolare, è andato da solo”

Domani sera sarà allievo contro maestro. Alle 20.45 l’Atalanta di Gasperini ospita il Verona di Ivan Juric. Il tecnico dell’Hellas ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato anche su Kumbulla, ora alla Roma (ma ancora in quarantena a causa del coronavirus): “Il Il merito più grande di Gasp è che non sono mai andati via i giocatori più forti, solo giocatori che potevano essere sostituiti. Con Kumbulla non penso di aver fatto un lavoro spettacolare: gli ho detto cinque cose, abbiamo lavorato bene, ma penso ad esempio di aver fatto meglio con Empereur. Marash è andato da solo”.

La Roma ha acquistato in estate in prestito oneroso fino al 2022 per due milioni più i cartellini di Cetin, Cancellieri e Diaby. Al determinarsi di alcune condizioni scatterà l’obbligo di riscatto per 13.5 milioni più 3.5 di bonus. Marash ha firmato un contratto fino al 2025. E il suo inizio di stagione è stato promettente: già due gol in Europa League contro lo Young Boys e in campionato contro il Milan.