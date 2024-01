Verona, Duda e Coppola salteranno la Roma. Infortunio per Folorunsho

Problema muscolare per Folorunsho. Il centrocampista ex Lazio è uscito per un infortunio all'adduttore nel match contro l'Empoli, scrive Sky Sport. Il giocatore sarà da valutare per il match in programma sabato 20 gennaio contro la Roma. Gli esami strumentali valuteranno l'entità del problema. Non ci sarà sicuramente Duda che è stato espulso nel finale e sarà out anche Coppola. Il giocatore del Verona era diffidato ed è stato ammonito. Mourinho avrà invece a disposizione Paulo Dybala. L'argentino non è stato convocato per il match di San Siro col Milan, ma ha già messo nel mirino la partita contro i gialloblu.