Verona, Folorunsho: “Tifo lazio quindi per me sarà particolare. Vogliamo fare bene”

La Roma scende in campo contro l'Hellas Verona per la prima da allenatore giallorosso di Daniele De Rossi. Gli avversari vanno a caccia di punti importanti in ottica salvezza. Il centrocampista di mister Baroni, Michael Folorunsho, è intervenuto nel pre gara a Dazn. Queste le sue parole: Sono tifoso della Lazio quindi sarà particolare. E’ la prima volta che gioco a Roma però sono concentrato sulla partita e voglio fare bene insieme alla squadra”. Il giocatore dell'Hellas era in dubbio per via di alcuni fastidi fisici accusati nell'ultima gara contro l'Empoli, ma sarà regolarmente della partita.