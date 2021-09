Verona, ufficiale: esonerato Di Francesco. In pole c’è Tudor

Il tecnico abruzzese non affronterà la Roma domenica sera: il croato ex Juve e Udinese possibile sostituto

Panchine bollenti in Serie A. La prima panchina a saltare è quella di Eusebio Di Francesco al Verona: in questi minuti è stato infatti ufficializzato l'esonero del tecnico abruzzese. Fatale l'ultima sconfitta arrivata ieri in casa del Bologna per 1-0. Per i gialloblù - che domenica alle 18 affronteranno la Roma - è il terzo ko su tre partite di campionato dopo quelli con Sassuolo e Inter. Questa mattina la dirigenza dell'Hellas ha preso la decisione di esonerare il tecnico abruzzese e poi è arrivato anche il comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta". In pole per prendere il posto di Di Francesco c'è Igor Tudor, ex allenatore dell'Udinese che lo scorso anno ha lavorato con Pirlo alla Juventus. La Roma, che quindi non si troverà di fronte il suo ex allenatore, passato dalla semifinale di Champions con i giallorossi al terzo esonero consecutivo dopo quelli con Sampdoria e Cagliari.