Verona, con la Roma a forte rischio Faraoni e Lazovic

Il tecnico gialloblù Baroni con tutta probabilità non recupererà due giocatori così importanti per il match contro i giallorossi

Dopo il pareggio casalingo con la Salernitana all'esordio, la Roma cercherà la prima vittoria sabato sera in casa dell'Hellas Verona, che alla prima giornata ha espugnato Empoli. La squadra di Baroni rischia però ancora di fare a meno di qualche pedina importantissima: Davide Faraoni e Darko Lazovic - come riporta 'Calcio Hellas' - sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Hien tornerà a disposizione, ma per lui c'è la variabile mercato, con l'Atalanta che pare molto vicina.