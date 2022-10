Verona, Bocchetti: “La Roma è fortissima. Mourinho una leggenda”

Salvatore Bocchetti, mister del Verona, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida tra la Roma e i gialloblù. Queste le sue parole:

Che partita e che Roma si aspetta? "La Roma non la scopro certo io: è una squadra fortissima, con grandissimi giocatori. Hanno uno stile di gioco loro, sfruttano bene le caratteristiche degli attaccanti e degli esterni. Hanno avuto qualche difficoltà all'inizio a segnare, ma mi aspetto una squadra forte. Mourinho è un grande allenatore, una leggenda che chi inizia ad allenare come me può solo ammirare".