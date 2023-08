Verona, allenamento tra campo e palestra in vista della Roma

L'Hellas lavora in vista della Roma. Quest'oggi i ragazzi di Baroni hanno svolto prove di forza specifica in campo, palestra e poi lavoro tattico, domani mattina ci sarà una seduta di allenamento a porte chiuse. Dopo l'inizio con vittoria in casa dell'Empoli per il Verona, sabato 26 è in programma al Bentegodi il match contro i giallorossi che proveranno a conquistare i primi tre punti della stagione dopo il pareggio ottenuto in casa contro la Salernitana.