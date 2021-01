Il Verona continua la preparazione in vista del match di domenica sera, allo stadio Olimpico, contro la Roma. La squadra scaligera si è ritrovata in tarda mattinata allo Sporting Center Paradiso, dove ha svolto una seduta di allenamento incentrata su: riscaldamento, esercitazioni sul possesso palla, lavoro tattico, mini-partita a tema e partita a campo intero e minutaggio ridotto. Domani, al mattino, è in programma una nuova seduta di allenamento.