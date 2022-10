Verona, allenamento in vista della gara con la Roma: lavoro tra palestra e campo

Domani, venerdì 28 ottobre, è in programma una seduta di allenamento mattutina per i gialloblù

La Roma tra poche ore scenderà in campo per la quinta giornata del Girone C di Europa League. Lunedì i giallorossi torneranno a giocare in campionato contro il Verona. I gialloblù si sono allenati oggi ehanno svolto le seguenti attività: lavoro di forza tra palestra e campo. Domani, venerdì 28 ottobre, è in programma una seduta di allenamento mattutina. La squadra di Mourinho dovrà rialzare la testa dopo la sconfitta in casa contro il Napoli. Al Bentegodi sono attesi circa 4000 romanisti.