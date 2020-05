Veretout: “Voglio rimanere alla Roma il più a lungo possibile” – VIDEO

Jordan Veretout, arrivato quest’estate alla Roma dalla Fiorentina, è diventato in poco tempo uno dei titolari di Paulo Fonseca. In un’intervista a Bein Sport parla della sua esperienza in giallorosso: “Sono molto felice qui, voglio rimanere il più a lungo possibile“. Poi aggiunge: “Lavoro ogni giorno per migliorare, ho ancora molto da imparare“. Infine una battuta anche sulla ripresa imminente del campionato dopo la decisione di Spadafora di ieri di far ripartire la Serie A il 20 giugno: “Vogliamo tutti riprendere“.